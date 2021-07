Forti temporali in Emilia Romagna, grandine di grandi dimensioni e forte vento: edifici scoperchiati, auto danneggiate e feriti – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali si sono abbattuti nel pomeriggio sull’Emilia Romagna, provocando nubifragi, grandine anche di grosse dimensioni e forte vento. Particolarmente colpita la zona ovest della bassa parmense, dove pioggia, grandine e un vento fortissimo hanno creato ingenti danni in una zona che va dal fiume Po sino a Salsomaggiore Terme, passando per Colorno, San Polo di Torrile e Fidenza. Alcuni stabili sono stati scoperchiati dal vento, centinaia le abitazioni da cui sono volate a terra le tegole. In corso gli interventi di messa in sicurezza dei Vigili del Fuoco di Parma e Fidenza.

La grandine ha danneggiato decine di auto, anche sull’A1, dove è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Parma e Fiorenzuola (Piacenza), in direzione Milano, per agevolare l’intervento dei mezzi di soccorso.

Fra Reggiano e Modenese, la grandine ha raggiunto grosse dimensioni, fino a 4-5cm, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo. In provincia di Modena, si registrano tre feriti a causa del maltempo. La pioggia intensa, il vento forte e la gradine hanno colpito in modo particolare Sassuolo, le zone di Maranello, Castelnuovo Rangone e Castelfranco Emilia. Raffiche di vento registrate anche nella Bassa Modenese. A Novi un albero e’ caduto, colpendo un furgone che era in transito su una strada provinciale, due le persone ferite. Sempre a Novi, una terza persona ha avuto bisogno dell’assistenza dei sanitari a causa del maltempo.

Un uomo di 78 anni e’ stato colpito da una vetrata caduta all’interno di un capannone dell’azienda di famiglia a Villarotta di Luzzara, nella Bassa Reggiana, a causa delle forti raffiche di vento e della grandine. Trasportato in elicottero al Santa Maria Nuova di Reggio Emilia con un codice di gravita’ medio, si sospetta una frattura. Nel Reggiano si registrano diversi danni, soprattutto nella Bassa e nel comprensorio ceramico dove la grandine, a grandi chicchi, e’ caduta copiosa da Castellarano a Campagnola Emilia. In quest’ultimo comune e’ caduto un grosso albero. Numerose le telefonate ai Vigili del Fuoco di tutta la provincia anche per danni alle auto, rami caduti in strada e qualche allagamento.

Chicchi come albicocche sui campi emiliani: milioni di danni

Chicchi di grandine grandi come albicocche hanno colpito le colture dell’Emilia-Romagna da Piacenza a Ferrara, danneggiando campi di pomodori, cocomeri, meloni, mais, pere, barbabietole, zucche e patate. Lo riferisce Coldiretti Emilia Romagna. “Nelle province di Parma, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara la violentissima grandinata che si e’ abbattuta nel pomeriggio ha causato milioni di danni, fra quelli procurati alle colture e quelli riportati dalle attrezzature agricole e dalle strutture”, scrive l’associazione.

