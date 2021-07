Emergenza incendi: oltre 800 interventi nelle ultime 24 ore in Sicilia, Puglia, Calabria, Lazio e Campania

MeteoWeb

Nelle ultime 24 ore sono stati oltre 800 gli interventi svolti dai vigili del fuoco per incendi boschivi: 250 in Sicilia, 130 in Puglia e Calabria, 90 nel Lazio e 70 in Campania.

Prosegue il lavoro delle squadre a Catania, a Palermo e nel Siracusano.

In provincia di Siracusa, i roghi hanno devastato una vasta area: i pompieri, nel corso della notte, sono intervenuti sia nelle zone montane sia nelle località balneari, assediate da numerosi roghi di matrice dolosa. Le fiamme sono divampate in prossimità dei monti Climiti, a Noto, Francofonte, Buccheri, Augusta ed Agnone Bagni. Alcune famiglie, in via precauzionale, sono state evacuate.

A Catania i vigili del fuoco sono “impegnati da ieri senza sosta“, fanno sapere gli stessi pompieri su Twitter, segnalando “fiamme in diverse aree della costa ionica e dell’entroterra, interessata anche la Piana di Catania dove sono presenti zone antropizzate con coltivazioni. Non risultano persone coinvolte“.