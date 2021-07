Forte maltempo nel Comasco, la casa è investita da un fiume di fango: anziana salvata dai Vigili del Fuoco – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo che da giorni sferza il Comasco con violente piogge ha provocato danni in lungo e in largo, con allagamenti, torrenti esondati, frane, colate di fango e paesi isolati. Da questa mattina, i Vigili del Fuoco hanno effettuato 60 interventi di soccorso. A Brienno, comune più colpito dal maltempo, una frana ha causato una fuga di gas lungo la SS 340 in direzione di Argegno, ed ha bloccato 50 persone all’interno delle proprie abitazioni. Sempre a Brienno, una signora anziana era rimasta bloccata in casa, letteralmente investita da un fiume di fango: è stata soccorsa e portata al sicuro dai Vigili del Fuoco, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e il video in fondo all’articolo.

A Cernobbio, in via Nazario Sauro, i Vigili del Fuoco hanno evacuato due condomini minacciati dall’esondazione del torrente Breggia. Tra Argegno e Colonno i mezzi per il movimento terra del Corpo nazionale hanno liberato la SS 340 da una frana che ostruiva la circolazione.

Roberto Pozzi, sindaco di Laglio, tra i paesi piu’ colpiti dal maltempo sul lago di Como, invita in un messaggio su Facebook i suoi concittadini a “stare casa”. “Tracimata Val Caradello. Case allagate e persone evacuate dai Vigili del Fuoco. Un torrente di acqua e fango e poi confluito sulla SP 71 Regina allagandola e facendo crollare i muri a lago in zona ristoranti. Franata Via delle Frazioni in localita’ Tana della Volpe, appena riqualificata. Provinciale bloccata per smottamenti. Evitate di mettervi in movimento tutto il Basso Lario e’ in emergenza“, ha scritto.

In un precedente post, il primo cittadino aveva spiegato che “il torrente Caradello ha trasportato a valle fango, detriti, sassi e macerie, abbattuto 2 ponti e finito la folle corsa incrociando la provinciale all’altezza della Villa Dell’Orto e dividendosi a sinistra verso Piazza Roma abbattendo muri a lago e trascinando macchine e a destra portando una gran massa di alberi e detriti fin quasi al municipio”.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: