Maltempo, forti piogge in Calabria e Basilicata: punte di 74mm a nel Crotonese, allagamenti a Rionero

Non solo la Sicilia. Forti piogge hanno colpito molte regioni del Sud oggi, domenica 18 luglio. Se nel Palermitano i nubifragi della notte hanno provocato strade e sottopassi allagati, sono stati registrati allagamenti anche in Salento e in Basilicata. Qui, i temporali più forti hanno colpito il Potentino. In particolare, si sono verificati allagamenti a Rionero in Vulture. Caduti anche 48mm di pioggia a Grassano e 41mm a Pisticci, nel Materano.

Forti piogge hanno interessato anche la Calabria, in particolare il settore settentrionale della regione ma anche la provincia di Vibo Valentia. Tra i dati pluviometrici più rilevanti nella regione, segnaliamo: 74mm a Cerenzia, 63mm a Sant’Elia, 62mm ad Arena, 61mm a Tessano, 55mm a San Pietro di Caridà, 54mm a Gimigliano, 44mm a Nicastro.