Forte maltempo in Lombardia: oltre 100mm nel Comasco, grandine e alberi sradicati nella Bergamasca – FOTO

Un forte maltempo sta colpendo la Lombardia oggi, in particolare la metà settentrionale della regione. La domenica era iniziata malissimo con il tornado che ha provocato danni a Gallarate ed è proseguita con fenomeni intensi. All’ora di pranzo, forti piogge hanno provocato frane e allagamenti nelle province di Sondrio e Lecco e nel pomeriggio l’instabilità si è ulteriormente accesa.

Forti temporali hanno colpito tutto il nord della regione, dalla provincia di Varese a quella di Bergamo, con forti venti, intense grandinate e nubifragi. Gli accumuli pluviometrici maggiori nella Bergamasca e nel Comasco. Alle ore 18:10, si registravano: 104mm a Valmorea, 92mm a San Salvatore di Malnate, 90mm ad Albiolo, 87mm a Careggiola di Lurago d’Erba, 81mm a Como, Moltrasio, 80mm a Rota d’Imagna, 74mm ad Alzate Brianza, 73mm a Monguzzo, 72mm a Olginate, Vedano Olona, 70mm a Brunate San Maurizio, 69mm a Merone, 62mm a Cantù, 55mm a Berbenno.

Nella Bergamasca, una violenta grandinata ha interessato le valli Seriana, Brembana e Imagna. La grandine ha ricoperto le strade e rovinato gli orti, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati in una trentina di interventi in tutta la provincia, concentrati specialmente nelle valli, per alberi abbattuti, massi sulle strade, allagamenti; non si segnalano invece danni ad abitazioni o persone ferite. A San Pellegrino, l’ex statale si è allagata proprio davanti alla sede dell’omonima azienda di acque minerali.

Numerosi i danni causati dal maltempo in Valle Camonica. Il vento ha sradicato tanti alberi a Darfo Boario Terme. Forti grandinate hanno colpito anche Monza e Brianza e Comasco, dove ci sono stati danni per i violenti temporali con vento e grandine che si sono abbattuti nel pomeriggio con particolare violenza. A Blevio, sulla sponda orientale del lago, i torrenti in piena hanno provocato frane che hanno isolato due frazioni a monte. E’ stata temporaneamente chiusa anche la ex statale 583 Lariana. Piante cadute e allagamenti sono stati segnalati anche alla periferia di Como e nelle zone di Cantù e Olgiate Comasco: decine gli interventi dei vigili del fuoco. Non sono segnalate persone ferite.

Ancora danni a causa del maltempo a Gallarate. Nel pomeriggio, la copertura di uno stabile industriale è stata divelta dal vento e si è schiantata su alcune auto. Decine le telefonate al numero di emergenza per allagamenti e danni provocati dal vento. Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese è al lavoro dalla tarda mattinata di oggi per rispondere alle richieste di aiuto.

