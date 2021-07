Maltempo Svizzera: ancora piogge nel Canton Ticino, allagato camping ad Agno [VIDEO]

MeteoWeb

Dopo la recente ondata di maltempo che ha colpito il Canton Ticino, anche oggi, nella medesima area svizzera, si stanno registrando intense precipitazioni, con conseguenti allagamenti.

In particolare, le piogge stanno interessando la zona di Agno, nel distretto di Lugano, dove si è verificato l’allagamento del Camping Molinazzo: a corredo dell’articolo le immagini di questa mattina.

L’autostrada A9 è stata chiusa in mattinata nel suo ultimo tratto, tra l’uscita di Como Centro e la dogana svizzera in direzione Nord a causa di uno smottamento avvenuto sull’autostrada in territorio elvetico, tra Mendrisio e Lugano, a una decina di km dal confine. Il traffico è stato deviato sulla viabilità ordinaria già a Como, con conseguenti disagi.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: