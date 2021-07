Maltempo in Piemonte, temporali creano danni nel Biellese: tetti divelti e alberi abbattuti, violento downburst con grandine a Biella – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo che oggi ha interessato il Piemonte non ha colpito solo il Vercellese, dove una supercella ha generato raffiche di vento fino a 90km/h, grandine fino a 4cm di diametro e tanti danni. Anche il Biellese è stato colpito da violente grandinate che hanno imbiancato il suolo, come a Quaregna Cerreto, dove sull’asfalto si sono creati cumuli di grandine.

Forti piogge hanno colpito la provincia, allagando le strade e intasando i tombini, mentre il forte vento ha sradicato alberi e divelto alcuni tetti. Biella è stata colpita da un violento downburst, accompagnato da una fortissima grandinata: sulla città sono caduti 24mm di pioggia (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). A Candelo è esploso un palo della luce a causa del temporale e a Vigliano il vento ha scoperchiato alcuni tetti. Squadre dei Vigili del Fuoco e Aib sono al lavoro in tutta la provincia.

