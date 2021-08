Meteo, si intensifica il caldo in Spagna: punte di +46°C in Andalusia, verso un weekend di fuoco

MeteoWeb

Inizia ad intensificarsi il caldo in Spagna, che vivrà un weekend di fuoco, con l’Andalusia che potrebbe strappare il record di caldo europeo appena conquistato da Floridia (Siracusa), avvicinandosi incredibilmente ai +50°C. Oggi in Andalusia si sono toccate già punte di +46°C, registrate a Granada e Córdoba; +45°C ad Arroyo del Ojanco, Loja, Écija, Morón de la Frontera. Madrid e Siviglia, invece, hanno raggiunto i +42°C. Il caldo si intensificherà ulteriormente nel weekend del 14-15 agosto.

Con queste temperature, è alto il pericolo incendi nel Paese iberico. Mezzi antincendio e unità dei Vigili del Fuoco sono al lavoro in diverse zone della Spagna per estinguere alcuni roghi attivi. Il Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato che ha inviato mezzi per estinguere due incendi, uno in Estremadura (ovest) e uno in Navarra (nord). Un altro rogo è stato notificato in Galizia, nella provincia di Ourense.

Sembrano esser stati contenuti i due incendi che più hanno preoccupato nella giornata di ieri: uno era scoppiato sempre nella provincia di Ourense, l’altro in quella di Tarragona (Catalogna), dove le fiamme hanno distrutto 75 ettari in un’area forestale protetta. Oltre 100 vigili del fuoco sono stati impiegati tutta la notte per domare l’incendio.