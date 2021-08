Ristorante chiude per Covid, 11 positivi su 12: l’unico negativo non è vaccinato, “tutto è iniziato quando un dipendente è stato male con febbre a 39, era vaccinato con due dosi”

MeteoWeb

Un ristorante di Pescara è stato costretto a chiudere a causa della positività di quasi tutti i suoi dipendenti. 11 delle 12 persone che lavoravano al ristorante Casamaki sono risultate positive al Covid: tra di loro, la maggior parte era stata vaccinata con doppia dose e quindi erano munite di Green Pass.

Sono tutti in quarantena, compreso il titolare Gianluca Cruciani, unico negativo e non ancora vaccinato. Il prossimo 16 agosto, i dipendenti dovranno ripetere i test. In caso di negatività, potranno tornare in servizio, altrimenti la quarantena continuerà.

Cruciani ha scritto un post su Facebook per ringraziare e rassicurare la clientela che ha frequentato il locale negli ultimi giorni. “Si dice sempre: a me non succederà ma poi la vita è sempre lì a presentarti il conto. Che dire? Su 12 dipendenti, 11 sono positivi al Covid. La maggior parte di loro è vaccinata, ma questa bestia li ha colpiti comunque. Inutile esternarvi il mio stato d’animo. Sapete che sono tosto ma questa volta la vedo dura. Spero di rivedervi tutti molto presto, grazie a tutti per la vicinanza. Vi voglio bene”, scrive il titolare.

“Mi sento di rassicurare i clienti che hanno consumato all’aperto”, afferma Cruciani, spiegando cosa è accaduto: “mercoledì un dipendente non si è sentito bene, ha fatto gli accertamenti ed è risultato positivo. È rimasto a casa con 39 di febbre, ma è vaccinato da quattro mesi con doppia dose. Quindi ho chiuso il locale e portato i ragazzi a fare il tampone e messo tutti in sicurezza. Con questa chiusura perdiamo gli incassi di Ferragosto che ci sarebbero stati utili per uscire dalle secche della pandemia durante la quale, dal governo sono arrivati solo spiccioli. Sono però contento di aver ricevuto la solidarietà di colleghi e clienti”.