Draghi all’indomani del nuovo decreto: “non sappiamo se basterà: tutto quanto viene fatto sulla base delle evidenze dei dati di oggi”

All’indomani del nuovo decreto che da settembre estende l’obbligo del Green Pass per i docenti, per gli studenti universitari e per chi usa trasporti a lunga percorrenza, il Premier Mario Draghi ha dichiarato ai giornalisti a Palazzo Chigi: “le cose per l’economia italiana vanno bene e si spera che vadano anche meglio: agli italiani voglio dire: perché le cose migliorino, vaccinatevi e rispettate le regole. Non voglio celebrare successi, però va detto che l’Italia ha inoculato più dosi per 100 abitanti, rispetto a Francia, Germania e Stati Uniti. Occorre che questo sforzo continui. E’ una situazione fluida: dobbiamo essere sicuri di avere fatto tutto per evitare che la pandemia si aggravi“.

Sull’estensione del Green Pass imposta con il nuovo decreto, Draghi ha affermato: “che poi questo basti non lo sappiamo: tutto quanto viene fatto sulla base delle evidenze dei dati di oggi. Ma ci siamo presi l’impegno, tutti, che la scuola debba ricominciare assolutamente in presenza”.

“A parte questo – ha proseguito il Premier – se riusciamo a essere sicuri di poter garantire sicurezza e fiducia per tutti gli italiani, si pensa che l’economia andrà sempre meglio, ma questo non deve farci dimenticare i problemi che restano all’interno di questa crescita molto elevata: l’occupazione, le aziende in crisi, la riforma degli ammortizzatori sociali, la questione della sicurezza sul lavoro, l’agenda del Pnrr, la delega fisco, la delega concorrenza: insomma, la lista è lunga“.