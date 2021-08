Maltempo, violenti temporali pomeridiani in Sicilia: nubifragi nel messinese e nel palermitano

MeteoWeb

Forti temporali pomeridiani interrompono un lungo periodo di siccità in Sicilia: si tratta di fenomeni estremamente localizzati che certamente non bastano a risolvere la sete della Sicilia, ma quantomeno riescono a rinfrescare l’aria dopo una lunga e caldissima estate. I temporali più forti stanno colpendo il messinese dove sono caduti fino al momento 16mm di pioggia ad Antillo, 12mm a Novara di Sicilia, 11mm a Fiumedinisi, 5mm a Montalbano Elicona. Nubifragi anche nel palermitano, soprattutto a Termini Imerese. Pioggia anche a Messina, soprattutto nella zona Sud della città dove la temperatura è crollata a +25°C in pieno giorno, un valore che non si registrava in città a quest’ora da oltre 3 mesi. I temporali si muovono verso est, e quello messinese si sta spostando verso la Calabria già duramente colpita in mattinata dal violento temporale di Falerna.

Alcuni temporali si sono verificati anche sull’Etna e nei comuni etnei, con forti grandinate in diverse località. Tra queste una delle più colpite è stata Zafferana Etnea dove, come è possibile vedere dalle foto nella gallery scorrevole in alto, si è verificata un’intensa grandinata con chicchi più grandi di ceci, come descritta dai nostri lettori che ci hanno inviato le immagini.

