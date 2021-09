Coronavirus, il bollettino di oggi: 58 morti e 5.621 nuovi casi, ricoveri ancora in calo

MeteoWeb

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 58 morti, 6.984 guariti e 5.621 nuovi casi su 286.028 tamponi. Oggi è risultato positivo l’1,97% dei tamponi effettuati, in linea con il dato di ieri. La Regione Sicilia comunica che dei decessi segnalati oggi, 4 si riferiscono al mese di agosto 2021. Per questo motivo, il bollettino odierno riporta un numero di morti giornalieri di 62, ma quelli effettivi di oggi sono 58.

Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Sicilia (973), Veneto (618) ed Emilia Romagna (617).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

4.596.558 casi totali

129.828 morti

4.338.241 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 128.489 così suddivisi:

4.164 (-66) ricoverati in ospedale ( 3,24% )

( ) 548 (-10) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,43% )

( ) 123.777 (-1.353) in isolamento domiciliare ( 96,33% )

Covid: Sicilia ancora in giallo, tutte le altre regioni rimangono bianche

Qui tutti i dati da tutti i Paesi del mondo con gli aggiornamenti in tempo reale

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: