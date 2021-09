Covid: Sicilia ancora in giallo, tutte le altre regioni rimangono bianche

MeteoWeb

Dai parametri in esame dalla Cabina di Regia riunita oggi emerge che la Sicilia sarà ancora contrassegnata dal giallo per almeno una settimana, mentre tutte le altre regioni restano in bianco.

La Sicilia, da una settimana registra un calo di contagi ma non di ricoveri: entrambi i parametri presi in esame, cioè l’occupazione delle terapie intensive e dei reparti ordinari, rimangono sopra soglia. Le intensive sono al 23,2% (contro una soglia del 15%), i ricoveri ordinari al 13,8% (oltre la soglia del 10%).

Sardegna ancora salva: i ricoveri sono in leggero calo da qualche giorno (le intensive sono sopra soglia al 14,7%, ma i ricoveri ordinari sono al 14,5%, di pochi decimali sotto quota 15% che fa scattare il giallo).

La Calabria, ha valori sopra soglia solo per i ricoveri ordinari, al 18,8%, mentre le intensive rimangono sotto il 10%.