Eruzione del vulcano Cumbre Vieja a La Palma, la lava continua ad avanzare: “un centinaio di case danneggiate”, l’isola si è sollevata di 15 cm. Le IMMAGINI in diretta

Dopo più di 25mila lievi terremoti che hanno scosso La Palma per 8 giorni e hanno sollevato l’isola di 15 cm, il magma che risaliva dalle profondità della Terra si è fatto strada: ieri pomeriggio il vulcano Cumbre Vieja ha eruttato, come previsto, e si tratta di un’eruzione che potrebbe durare per settimane, due mesi al massimo, secondo gli esperti.

L’eruzione vulcanica a La Palma potrebbe durare “diverse settimane, se non pochi mesi“, ha spiegato il direttore dell’Istituto Vulcanologico delle Isole Canarie, Nemedio Pérez. La durata dell’eruzione dipenderà, secondo quanto ha affermato l’esperto in un’intervista a Cadena Ser, dalla quantità di magma che si è accumulata nel “serbatoio” del vulcano. “Un serbatoio che può essere profondo 3 o 5 km è collegato ad un altro di 20 o 30 km, quindi il feedback di quello più profondo su quello meno profondo potrebbe far allungare l’eruzione“, ha aggiunto il direttore dell’Istituto Vulcanologico.

L’esperto ha spiegato che per prevedere la fine di questo episodio è importante studiare le emissioni di anidride solforosa che si registrano: “Il primo giorno abbiamo calcolato tra le 6.000 e le 9.000 tonnellate, una quantità ragionevole, e una tendenza al ribasso sarà indicativa che l’eruzione sta calando; quando saranno trascorse 48 senza alcuna emissione di anidride solforosa, possiamo considerarla conclusa“, ha indicato Nemesio Pérez.

Victor Angel Torres, presidente delle Isole Canarie, ha spiegato in un’intervista a RNE che “entro 48 ore, o un po’ prima, si potrà prevedere quanto durerà l’eruzione” del vulcano de La Palma. Torres, inoltre, ha anche confermato che al momento non sono previste ulteriori evacuazioni in quanto “non si prevede un nuovo punto di eruzione e, quindi, non ci saranno più evacuazioni“.

Il presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernandez, ha dichiarato su Antena 3 che in questo momento “ci sono praticamente circa un centinaio di abitazioni colpite” dall’eruzione del vulcano.

Il sindaco della città di El Paso, Javier Rodríguez Fernández, ha confermato ai microfoni di Cadena Ser che la città è “completamente evacuata“. “L’area è completamente evacuata, è sicura per le persone, ma non per le infrastrutture. Le ceneri sono un pericolo aggiuntivo, ma è un fenomeno difficile da controllare“, ha detto.

Più di 5.000 persone erano già state evacuate la scorsa notte, ma la Guardia Civil spagnola ha affermato che potrebbe essere necessario evacuare fino a 10.000 residenti. L’ultima eruzione del vulcano era stata registrata nel 1971.

