Inspiration4, in partenza il primo volo privato civile di SpaceX: come guardare il lancio in diretta [VIDEO LIVE]

La missione Inspiration4 di SpaceX è pronta per il lancio nell’orbita terrestre, ed è possibile vedere lo storico decollo in diretta (video in coda all’articolo).

Il webcast inizierà mercoledì alle 19:45 UTC (21:45 ora italiana). La finestra di lancio di 5 ore al Kennedy Space Center della NASA in Florida si apre alle 20:02 EDT (00:02 UTC di giovedì 16 settembre, le 02:02 ora italiana).

A volare nello Spazio sarà il miliardario fondatore di Shift4 Payments Jared Isaacman (che ha prenotato la missione e ha pagato tutti i posti), l’assistente medico Hayley Arceneaux, la geoscienziata Sian Proctor e l’ingegnere Chris Sembroski. Arceneaux è parte della missione su invito personale di Isaacman, mentre Proctor e Sembroski hanno vinto dei concorsi.

E’ stata prevista una finestra di lancio eventuale e secondaria il giorno successivo, ma le condizioni meteorologiche sono attualmente favorevoli al 70% per la finestra di lancio principale di mercoledì.

Il carico per Inspiration4 includerà una serie di esperimenti relativi alla salute, in armonia con il tema più grande della missione: raccogliere fondi per il St. Jude Children’s Research Hospital di Memphis.

La capsula SpaceX Crew Dragon che verrà lanciata mercoledì includerà anche alcuni oggetti unici, come un ukulele Martin Guitar che Sembroski suonerà nello spazio e una performance inedita di “Time in Disguise”, una canzone della rock band Kings of Leon: andrà in orbita come token non fungibile (NFT).

