Maltempo, raffiche di oltre 100km/h in provincia di Massa Carrara: alberi caduti e allagamenti, violenta grandinata a Borgo San Lorenzo e Bivigliano – FOTO e VIDEO

In questa giornata di maltempo al Nord Italia, che ha provocato piogge oltre i 170mm di accumulo in Liguria e allagamenti in Emilia Romagna, si registrano danni anche in Toscana. Poco dopo le 16, un forte temporale ha colpito la provincia di Massa Carrara, con raffiche di vento di oltre 100km/h che hanno sradicato alcuni alberi, finiti in strada.

Il forte temporale ha provocato anche allagamenti. A Massa, un’auto è rimasta bloccata in un sottopasso allagato nella zona dello stadio: nessun problema per le persone che erano a bordo del mezzo, che sono riuscite ad allontanarsi prima che il livello dell’acqua salisse troppo.

Tra i dati pluviometrici più rilevanti di oggi in Toscana, aggiornati alle ore 18, segnaliamo: 54mm all’Abetone, 45mm a Prato, 35mm a Montale, Schignano, 21mm a Viareggio.

E proprio a Viareggio è stato sospeso il famoso Carnevale: fermata la sfilata dei carri allegorici a causa del vento e della pioggia battente. Il corso aveva effettuato metà del tragitto previsto in questa edizione che, a causa del Covid, è stata spostata a settembre. Fermati anche la musica e i movimenti sui carri, mentre gli spettatori hanno abbandonato le tribune. Non avevano sfilato le mascherate di gruppo e le maschere isolate. Temporali erano stati previsti per la giornata di oggi in tutta la Toscana. Strade allagate a causa della pioggia, sempre a Viareggio (Lucca) nel pomeriggio, dove le pinete sono state chiuse per il Maltempo, mentre nell’interno la Ss12 dell’Abetone e del Brennero è stata interrotta dall’Anas nei pressi di Bagni di Lucca per la carreggiata invasa da rami e tronchi di albero. Sul posto squadre Anas e forze dell’ordine per la gestione della situazione e per consentire la riapertura del tratto di strada nel più breve tempo possibile. Temporali, anche con grandine, e forti colpi di vento a Firenze e nella sua area metropolitana nel pomeriggio. La Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze raccomanda la massima cautela alla guida e all’aperto per la presenza di detriti e ramaglie trasportate dal vento.

Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco, soprattutto per rimuovere alberi caduti. Interventi dei pompieri anche a Montignoso per coperture di abitazioni e insegne di negozi volate via.

Una violenta grandinata con chicchi di grosse dimensioni ha colpito le località di Borgo San Lorenzo e Bivigliano, in provincia di Firenze, come dimostra il video seguente. La grandine ha imbiancato il suolo ma ha anche prodotto numerosi danni alle auto e ai tetti.

