Maltempo in Liguria, nubifragi anche nell’Imperiese: allagamenti e frane

Il maltempo più intenso di questa domenica 26 settembre è concentrato sulla Liguria, dove forti temporali autorigeneranti hanno scaricato quantitativi cumulati di pioggia di oltre 170mm nel Genovese. Ma anche l’Imperiese fa i conti con il maltempo. In particolare, l’area è stata colpita da nubifragi, che hanno provocato allagamenti e frane. Tra i dati pluviometrici più significativi, aggiornati alle ore 14, segnaliamo: 52mm a Sanremo, 40mm a Riva Ligure, 38mm a Ospedaletti, 37mm a Pontedassio, 34mm a Imperia.

Decine le telefonate con richieste di intervento ai Vigili del Fuoco. A Riva Ligure, un fulmine ha incendiato una palma. Sono in corso sopralluoghi per frane, specie nell’entroterra. Problemi anche per la viabilità sulle strade, con piccoli incidenti, per fortuna non gravi, soprattutto a scapito dei motocicli.

Inoltre, a causa della presenza di massi in carreggiata, l’Aurelia è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, in località Noli (Savona). Istituiti percorsi alternativi: per i mezzi pesanti autostrada A10 tra i caselli di Spotorno e Finale Ligure, i mezzi leggeri sono deviati sulla provinciale 45. Sul posto le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

