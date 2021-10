Maltempo, migliora la situazione in Calabria: cessa l’allerta rossa già dal pomeriggio, domani gialla solo nel Reggino

MeteoWeb

Sono in miglioramento le condizioni meteo sulla Calabria. La Protezione civile regionale ha aggiornato l’allerta per il pomeriggio e la serata, riducendola da rossa ad arancione sul Reggino e sulla fascia ionica catanzarese e gialla sul resto della Regione. Per domani, mercoledì 27 ottobre, resta l’allerta gialla sul Reggino e verde sul resto della Calabria.

Domani, secondo il bollettino della protezione civile, “si prevedono venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte con tendenza ad ulteriori temporanei rinforzi sui settori ionici e intense mareggiate lungo le coste esposte”.