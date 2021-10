Calabria, protezione civile prolunga l’allerta meteo “rossa” anche per lunedì e la estende a tutta la Regione: stavolta la previsione è corretta

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Calabria ha esteso l’avviso di allerta meteo rossa anche alla giornata di domani, lunedì 25 ottobre. Per la giornata di oggi, infatti, era stata diramata l’allerta rossa in provincia di Reggio Calabria, ma era ingiustificata a fronte di previsioni meteo che indicano l’arrivo del forte maltempo sulla regione durante la notte. Oggi, infatti, a Reggio Calabria ci sono +27°C e sole e non si segnalano criticità legate al meteo nella provincia.

L’allerta meteo rossa per domani è dovuta al forte maltempo che dalla notte colpirà la regione, con particolare violenza le zone ioniche, ad alto rischio alluvioni. Nella giornata di lunedì 25 ottobre, “si prevedono precipitazioni diffuse e intense, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con fenomeni particolarmente insistenti sui settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono, inoltre, venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte con tendenza ad ulteriori temporanei rinforzi sui settori ionici. Intense mareggiate lungo le coste esposte”, si legge nel bollettino della Protezione Civile della Calabria.

In base a questo messaggio di allerta, nel pomeriggio i sindaci decideranno se chiudere le scuole nella giornata di domani.

