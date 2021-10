Allerta Meteo in Sicilia: anche domani allarme rosso per piogge e temporali insistenti sui settori orientali

MeteoWeb

Resta anche per domani, martedì 26 ottobre, l’allerta meteo rossa in Sicilia. Secondo il bollettino emesso dalla Protezione Civile Regionale, “dal primo pomeriggio di oggi e per 24-36 ore, persiste vento di burrasca dai quadranti orientali, con raffiche di burrasca forte, specie su settori ionici. Mareggiate lungo le coste esposte. Dalla serata odierna e per le prossime 24-30 ore, persistono precipitazioni, prevalentemente temporalesche, con fenomeni più frequenti su settori centro-orientali. Fenomeni con rovesci di forte intensità, grandinate, attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: