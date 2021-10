Allerta Meteo rossa in Sicilia per il Medicane Apollo: in arrivo temporali, venti di burrasca e mareggiate

MeteoWeb

L’arrivo del Medicane Apollo implica una nuova allerta meteo rossa per la Sicilia orientale nella giornata di domani, venerdì 29 ottobre. La Protezione Civile regionale ha diffuso un aggiornamento delle previsioni di rischio meteo idrogeologico e idraulico per temporali. “Persistono precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento; persistono, altresì, venti da forti a burrasca, in prevalenza dai quadranti orientali, con raffiche fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte”, si legge nel bollettino.

Le province più colpite saranno Catania, Messina, Ragusa e Siracusa. Le precipitazioni saranno “da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sicilia orientale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati, con fenomeni più persistenti ed intensi sui settori costieri ionici; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente moderati”, indica il bollettino.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: