Meteo, le temperature massime di oggi: +26°C a Siracusa e Brindisi, +20°C a Verona, +13°C a Spoleto

Sul Centro-Sud è in azione un vortice depressionario in seno a una saccatura di matrice settentrionale, con i sistemi perturbati più importanti che hanno agito soprattutto sul medio Adriatico e sul basso Tirreno. Forti piogge hanno colpito in particolare Emilia Romagna e Marche. Le temperature sono in ulteriore e generale calo.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, giovedì 7 ottobre 2021, in alcune località italiane: