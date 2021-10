Maltempo, ancora paura in Sicilia: fulmine colpisce un terrazzo e provoca un incendio, stabile evacuato a Vittoria – VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo continua a provocare danni in Sicilia. Oggi la giornata era iniziata con allagamenti per i forti temporali tra Trapanese e Palermitano, ma poi il maltempo si è esteso a tutta la regione. I fenomeni più violenti hanno colpito la parte orientale dell’isola, dove tanta pioggia e forti venti hanno provocato danni e feriti a Catania e Siracusa e nelle zone circostanti.

Anche i fulmini hanno provocato danni. A Mussomeli, un fulmine ha squarciato il tetto di un’abitazione, creando il panico tra i cittadini e lasciando una grande voragine. In serata, un altro fulmine ha colpito in pieno il terrazzo di un appartamento in una palazzina a Vittoria, nel Ragusano, provocando un incendio, come dimostra il video in fondo all’articolo.

Le fiamme, divampate da alcuni elettrodomestici sul terrazzo e propagatesi all’interno, hanno gravemente danneggiato l’appartamento all’ultimo piano in largo don Pino Puglisi, nel quartiere Forcone. Per motivi precauzionali, in attesa delle verifiche tecniche, l’intero stabile è stato evacuato. I Vigili del Fuoco hanno donato l’incendio, evitando che coinvolgesse gli altri appartamenti. Non si registrano feriti ma solo tanta paura.