Maltempo in Sicilia, fulmine squarcia il tetto di una casa: panico a Mussomeli

È stato un pomeriggio di intenso maltempo in Sicilia, attraversata in lungo e in largo da forti temporali. I più violenti si sono concentrati nella parte orientale dell’isola: in particolare tra Catanese e Siracusano, si registrano i danni più gravi a causa della tanta pioggia e dei forti venti. Domani scuole chiuse a Catania.

Anche in provincia di Caltanissetta, colpita da un temporale con forti raffiche di vento e fulmini a partire dalle 14.30, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati ad eseguire una ventina di interventi. In particolare, un fulmine ha squarciato il tetto di un’abitazione a Mussomeli, creando una voragine e facendo andare in corto circuito l’impianto elettronico dello stesso edificio e di un’abitazione vicina. Nessuno è rimasto ferito ma il forte boato ha provocato il panico tra i residenti.

Sempre nel Vallone, si sono registrati allagamenti tra Mussomeli, Acquaviva Platani, Campofranco e Milena. I Vigili del Fuoco sono intervenuti anche a Gela e nella periferia di Mazzarino dove diversi alberi sono stati divelti dal vento cadendo sulla sede stradale. A Santa Caterina Villarmosa un serbatoio è stato spostato dal vento rimanendo in bilico su un tetto e minacciando di cadere sulla strada sottostante. Anche in questo caso sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

Albero cade e danneggia due auto a Palermo

Un albero è caduto in via in via Pitrè, a Palermo, a causa del maltempo che si è abbattuto sul capoluogo siciliano. Due auto parcheggiate sono state danneggiate, ma nessuno è rimasto ferito. Nel corso della giornata tante le chiamate ai Vigili del Fuoco per pali dell’illuminazione e cartelloni pubblicitari pericolanti e per infiltrazioni d’acqua.

Albero cade su strada, chiuso tratto SS 385 nel Siracusano

Chiuso un tratto della strada statale 385 ‘Di Palagonia’ a Lentini, in provincia di Siracusa, per via di un albero caduto lungo la carreggiata a causa del maltempo. La strada è chiusa al chilometro 4,380. Sul posto il personale dell’Anas, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco al lavoro per liberare la strada.