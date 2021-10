Maltempo in Sicilia, crolla costone roccioso a Carlentini: case evacuate

MeteoWeb

La Sicilia orientale è flagellata dal Ciclone Mediterraneo che sta “scaricando quantità di pioggia da uragano”. Oggi la città più colpita è Catania, finita letteralmente sott’acqua a causa di un violento nubifragio, che si è sommato alle ingenti piogge dei giorni scorsi. Purtroppo si registra anche una vittima nella città etnea.

Allagamenti hanno colpito anche Siracusa, in particolare nelle zone balneari, dove in tanti sono stati costretti a rimanere in casa. A Carlentini, a nord del Siracusano, 5 famiglie sono state fatte evacuare dalle loro case. “Si è verificato il crollo di un costone roccioso che si trova a ridosso di due immobili dove vivono le famiglie. Per cui, si è reso necessario fare uscire le persone dalle case prima che possa accadere qualcosa di grave“, ha detto all’AGI Giuseppe Stefio, sindaco di Carlentini.

Domani a Catania, Siracusa e tanti altri comuni siciliani, le scuole resteranno chiuse.