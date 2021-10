Maltempo, tre morti in Sicilia: attivate due Procure, aperto un fascicolo per le vittime di Scordia

MeteoWeb

La violenta ondata di maltempo provocata in Sicilia dal Ciclone Mediterraneo, ora evoluto nel Medicane “Apollo”, ha provocato la morte di 3 persone nel Catanese. La Procura di Caltagirone, coordinata da Giuseppe Verzera, ha gia’ aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per omicidio colposo per il decesso a Scordia di Sebastiano Gambera, 67 anni, il bracciante agricolo travolto dall’acqua il 25 ottobre scorso assieme alla moglie, Angelina Caniglia, di 61 anni, dopo essere scesi dalla loro auto. Il corpo della donna e’ stato trovato stamattina e il reato ipotizzato passera’ a duplice omicidio colposo.

In attesa del rapporto degli investigatori, che e’ stato sollecitato, a Catania, non è ancora stata aperta l’inchiesta sulla morte, a Gravina di Catania, di Paolo Claudio Agatino Grassidonio, il 53enne travolto dall’acqua dopo essere sceso dall’auto. Il procuratore Carmelo Zuccaro la aprira’ appena ricevera’ gli atti, valutando, dopo la loro lettura, anche che tipo di reato ipotizzare e le attivita’ investigative da delegare.