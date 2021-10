Medicane Apollo, casa circondata dall’acqua a Siracusa: i Vigili del Fuoco salvano in gommone un uomo e il suo cane – VIDEO

MeteoWeb

Il Medicane Apollo ha lasciato sott’acqua il Siracusano, scaricando piogge torrenziali dalla notte, accompagnate da forti venti. Particolarmente colpita la città di Siracusa, dove si segnalano allagamenti diffusi e disagi alla viabilità.

Una villetta in contrada Benali’, a Tivoli, zona sud di Siracusa, era totalmente circondata dall’acqua e un uomo ha chiamato il centralino dei Vigili del Fuoco per chiedere aiuto. I soccorritori sono intervenuti a bordo di un gommone, salvando l’uomo e il suo cane, come dimostra il video in fondo all’articolo.

In totale da questa mattina il personale della Protezione Civile di Siracusa ha disposto l’evacuazione di otto persone, le cui case erano impraticabili. I Vigili del Fuoco si sono recati anche ad Avola per l’allagamento di un’abitazione.

