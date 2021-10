Medicane Apollo, Aeronautica: “per la prima volta un consorzio di Paesi europei ha dato un nome ufficiale ad un evento meteorologico”

MeteoWeb

Per la prima volta un evento meteorologico intenso che avviene in Europa – come un uragano o un ciclone – ha un nome ufficiale. E’ il caso di ‘Apollo‘, l’Uragano Mediterraneo che nelle prossime ore farà sentire i suoi effetti in Sicilia e Calabria.

Il nome “Apollo” è stato deciso “nell’ambito di un consorzio di Paesi europei che hanno avviato il programma ‘storm naming’, assegnando agli stessi Paesi la responsabilita’ di attribuire nomi propri a eventi quando questi accadono nel loro territorio“, spiega all’AGI il tenente colonnello Guido Guidi dell’Aeronautica Militare. La scelta su ‘Apollo’ arriva da “una lista di nomi, della quale questo e’ uno dei primi in ordine alfabetico“. Nomi a tempeste e cicloni ne erano stati dati in precedenza dall’Universita’ da Berlino o da altri enti in modo autonomo, ma “non in un coordinamento di Paesi europei“, spiega ancora Guidi.

“La ratio di dare un nome a eventi del genere non e’ assolutamente mediatica, ma serve a concentrare tutte le informazioni riguardanti un evento sotto un nome facile da ricordare migliorando cosi’ la qualita’, il coordinamento, la qualita’ e la compiutezza delle informazioni recepite dai cittadini”, afferma Guidi.

Apollo portera’ venti forti, piogge intense ma durera’ meno rispetto agli eventi che nei giorni scorsi hanno colpito la Sicilia orientale. “Un minimo di pressione atmosferica si sta approfondendo in queste ore“, dice Guidi, Apollo “e’ ancora al largo ma si sta avvicinando alle coste della Sicilia sud-orientale. La previsione e’ che arrivi sulle coste della Sicilia, e poi possa riprendere a scendere verso sud: dunque con la parte piu’ intensa forse giungera’ a lambire il territorio nazionale, ma lo interessera’ direttamente con i venti e le piogge che accompagnano la parte periferica. Questo accadra’ gia’ da questa sera, da questa notte e per la giornata di domani“, spiega Guidi.

Sara’ un fenomeno peggiore di quello che ha gia’ messo in ginocchio l’area di Catania? “Sara’ diverso”, sottolinea Guidi all’AGI. “Li’ abbiamo avuto eventi persistenti, di 48-60 ore della stessa situazione, lo stesso flusso di pioggia sulle stesse aree. Apollo, con buona approssimazione, ci dara’ eventi anche intensi per vento e pioggia ma piu’ localizzati e di breve durata, e difficilmente potranno insistere sulla stessa zona, che pero’ e’ gia’ in difficolta'”. “Il primo impatto – continua Guidi – sara’ nel Ragusano e nel Siracusano, poi tocchera’ anche alla costa orientale con la provincia di Catania e alla parte piu’ meridionale della Calabria ionica con la provincia di Reggio. Comincera’ a perdere consistenza e forza gia’ nella seconda parte della giornata di domani. La fase sara’ chiusa per questa porzione di territorio entro il pomeriggio di sabato prossimo”.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: