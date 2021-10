Previsioni Meteo, il Medicane Apollo sale verso nord: primi effetti in Sicilia, raffica di 120km/h a Malta

MeteoWeb

Come visibile dall’ultima moviola satellitare allegata, la struttura ciclonica sul Sud Mediterraneo ha oramai preso una forma tipicamente da Uragano, con occhio centrale ben distinto, nuvolosità compatta a stretta rotazione ciclonica intorno all’occhio e due propaggini nuvolose uno a Est l’altra a Ovest del sistema. A dire il vero gli effetti tipici dell’Uragano sono ancora “borderline”, tra Tempesta Violenta o Fortunale e Medicane, ossia Uragano Mediterraneo: sono già state registrate alcune raffiche di vento intorno ai 120 km/h, ma non vi è costanza, mediamente le velocità sono comprese, intorno all’occhio, tra 90 e 115 km/h.

Stando alle previsioni meteo, da queste ore e per quelle prossime notturne, poi ancor più nella giornata di domani, la struttura tempestosa, battezzata APOLLO, dovrebbe potenziarsi e assumere spiccatamente la forma di Uragano Mediterraneo con venti che potrebbero spingersi fino a 140 km/h intorno all’occhio. Come visibile dalle ultimissime immagini satellitari, attualmente l’occhio del ciclone è posizionato a circa 110 km a Est/Sud-est di Malta e a circa 130 km a Sudest di Capo Passero, l’estrema propaggine meridionale della Sicilia. In termini di effetti legati ad APOLLO, attualmente piogge via via più consistenti stanno interessando l’estremo settore sud-orientale della Sicilia, tra le province di Ragusa e Siracusa, con accumuli localmente fino a 15/20 mm. Insieme alle piogge si stanno fortificando anche i 20 in prevalenza nordorientali, con raffiche fino a 40/50 km, localmente, in particolare sulla costa estrema meridionale della Sicilia. Piogge e vento forte anche su Malta, qui è stata registrata la raffica più potente sui 120 km/h. La direzione di Apollo è verso Nord, ma è ancora incerto quanto possa spingersi a più alte latitudini e quanto verso la terraferma italiana. Prossimo aggiornamento in serata.

