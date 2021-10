Grecia, nuovo violento terremoto scuote Creta: paura anche ad Atene, in Turchia e Nord Africa [VIDEO, MAPPE e DATI]

MeteoWeb

Una violenta scossa di terremoto è stata registrata in Grecia, nei pressi di Creta, pochi minuti fa, alle 11:24 ora italiana.

Secondo la Sala Sismica INGV-Roma si è trattato di un evento magnitudo Mwp 6.3 avvenuto ad una profondità di 10 km, al largo della costa orientale dell’isola. E’ stato avvertito anche ad Atene, parti della Turchia e del Nord Africa.

Gli abitanti dell’isola, in particolare nell’area di Sitia, si sono riversati in strada mentre alcuni media locali riferiscono di danni agli edifici.

Non ci sono segnalazioni immediate di gravi danni o feriti.

L’isola è stata colpita un un altro forte terremoto il 27 Settembre, di magnitudo 5.8.

L’esperto greco Efthymios Lekkas ha affermato che il terremoto odierno non è correlato al sisma che ha colpito l’isola il mese scorso, che aveva provocato un morto e dieci feriti.

Seguiranno aggiornamenti.