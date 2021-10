Maltempo, enorme tromba marina a Isola Rossa: spettacolo in Corsica – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nel pomeriggio di oggi, un’enorme tromba marina si è formata al largo di Isola Rossa, in Alta Corsica. Il fenomeno è stato rapido quanto spettacolare, come dimostrano le immagini della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo. L’evento si è verificato intorno alle 14 di oggi. Fortunatamente, il vortice si è dissolto prima di toccare terra, quindi non si registrano danni o feriti.

Si tratta di una colonna d’aria e acqua che ruota a grande velocità, dando origine così alla forma ad imbuto. Il fenomeno si verifica al passaggio di aria fredda sulla superficie dell’acqua più calda. Le trombe marine sono un fenomeno abbastanza comune nelle zone costiere dei mari temperati quando si verificano temporali e generalmente non durano che una decina di minuti. Nella maggior parte dei casi, sono meno potenti rispetto ai tornado, la loro controparte sulla terraferma.

Una tromba marina oggi si è formata anche alle Egadi, mentre forti temporali hanno provocato nubifragi e allagamenti in Sicilia.

Qualche giorno fa, un tornado, originatosi come tromba marina, ha colpito la città di Kiel, in Germania, ferendo almeno 8 persone.