Coronavirus, oggi in Italia 85 morti e 12.448 casi positivi quasi tutti asintomatici: i ricoveri sono stazionari

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 85 morti, 7.558 guariti e 12.448 nuovi casi su 562.505 tamponi. Il numero di casi giornalieri registrato oggi è il più alto dall’1 maggio (quando erano stati 12.965). Oggi è risultato positivo il 2,21% dei tamponi effettuati, in aumento rispetto al dato di ieri. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (2.207), Veneto (1.931) e Lazio (1.283).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

4.954.585 casi totali

133.415 morti

4.661.853 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 159.317 così suddivisi:

4.629 (+32) ricoverati in ospedale ( 2,91% )

( ) 573 (+13) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,36% )

( ) 154.115 (+4.762) in isolamento domiciliare ( 96,73% )

Nonostante il nuovo record di contagi giornalieri dal 1° maggio, e quindi da quasi 7 mesi, non aumenta la pressione sugli ospedali. I contagiati sono quasi tutti asintomatici, e non rappresentano un problema per il sistema sanitario. La pressione ospedaliera rimane molto bassa, soltanto in Friuli Venezia Giulia e Alto Adige è stata raggiunta la soglia della zona gialla, per tutte le altre Regioni rimane un ampio margine per rimanere in zona bianca.

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: