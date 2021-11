Coronavirus, oggi 71 morti e 13.764 casi positivi ma quasi tutti asintomatici: stabile il numero dei ricoverati, il bollettino

MeteoWeb

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 71 morti, 6.404 guariti e 13.764 nuovi casi su 649.998 tamponi. Oggi è risultato positivo il 2,12% dei tamponi effettuati, in linea con il dato di ieri. Il numero dei casi giornalieri di oggi è il più alto dal 29 aprile scorso (quando erano stati 14.320). Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (2.302), Veneto (2.066) ed Emilia Romagna (1.307).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

4.968.341 casi totali

133.486 morti

4.668.257 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 166.598 così suddivisi:

4.689 (+60) ricoverati in ospedale ( 2,81% )

( ) 588 (+15) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,35% )

( ) 161.321 (+7.206) in isolamento domiciliare ( 96,83% )

Alla luce dei nuovi dati, il Friuli Venezia Giulia si conferma come l’unica regione in zona gialla da lunedì 29 novembre, mentre l’Alto Adige è l’atra zona più a rischio. Tutte le altre regioni rimangono ampiamente in zona bianca.

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: