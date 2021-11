Anakinra, una terapia anti-Covid mirata: riduce del 70% il rischio di insufficienza respiratoria grave e abbatte la mortalità dell’80%

MeteoWeb

“Identificare i pazienti a rischio eccessivo di Covid-19 grave è fondamentale per elaborare strategie di trattamento (in particolare quelle che coinvolgono la modulazione immunitaria) in cui la terapia precoce è importante. Un fattore predittivo è il recettore dell’attivatore del plasminogeno dell’urochinasi solubile (suPAR): un suPAR elevato è stato associato alla progressione verso l’insufficienza respiratoria grave”, si legge in uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, in cui vengono analizzati gli effetti del trattamento precoce del Covid-19 con anakinra, tra i farmaci più comunemente somministrati per attenuare l’eccessiva risposta immunitaria dell’organismo.

Lo studio ha analizzato l’efficacia e la sicurezza dell’anakinra in 594 pazienti con Covid-19 a rischio di progredire in insufficienza respiratoria. Secondo i risultati dello studio, tra tutti i partecipanti, “il 91,6% aveva polmonite grave e l’85,9% aveva ricevuto desametasone. Al 28° giorno dello studio, il 50,4% del gruppo che aveva ricevuto anakinra era completamente guarito senza RNA virale rilevato, rispetto al 26,5% del gruppo che aveva ricevuto le cure standard. La mortalità a 28 giorni era del 6,9% con le cure standard e del 3,2% con anakinra. Eventi avversi al trattamento si sono verificati nel 16% di coloro che hanno ricevuto l’anakinra e nel 21,7% di coloro che hanno ricevuto le cure standard”.

“Selezionando soggetti con elevati livelli di suPAR, sono stati studiati solo quelli ad alto rischio. Questo, abbinato al trattamento precoce con anakinra, ha prodotto risultati straordinari: una riduzione del 70% del rischio relativo di progredire ad insufficienza respiratoria grave e una notevole riduzione della mortalità a 28 giorni con il trattamento dell’anakinra rispetto alle cure standard”, scrivono gli autori dello studio.

“Lo studio ha valutato un nuovo approccio per la gestione del Covid-19, che si basa sull’identificazione precoce dei pazienti a rischio di esito sfavorevole utilizzando suPAR e sulla fornitura di un trattamento mirato con anakinra. I risultati hanno mostrato una notevole efficacia della somministrazione sottocutanea di 10 giorni di anakinra in pazienti con Covif-19 con livelli di suPAR ≥6 ng ml-1. La probabilità di un esito clinico peggiore al giorno 28 con anakinra, rispetto al placebo, era 0,36. Il beneficio clinico con il trattamento con anakinra era già evidente dal giorno 14, e questo è di importanza clinica perché i primi 14 giorni sono il periodo durante il quale si prevede che un paziente peggiori; il beneficio di anakinra è stato mantenuto fino al giorno 28. La percentuale di pazienti che sono completamente guariti ha superato il 50% e il numero di pazienti che sono rimasti con una malattia grave è stato ridotto del 54%. La diminuzione relativa della mortalità è stata del 55% e ha raggiunto l’80% per i pazienti che probabilmente avevano una tempesta di citochine”, si legge nello studio.

“In conclusione, lo studio ha mostrato che l’inizio precoce del trattamento con anakinra, guidato dai livelli di suPAR nei pazienti ospedalizzati con COVID-19 moderato e grave, ha ridotto significativamente il rischio di un esito clinico peggiore al giorno 28”, concludono i ricercatori.