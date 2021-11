Covid, il Prof. Kampf: “è gravemente negligente ignorare i vaccinati come possibile e rilevante fonte di trasmissione”

MeteoWeb

“Ci si aspettava che alti tassi di vaccinazione contro il COVID-19 riducessero la trasmissione di SARS-CoV-2 nelle popolazioni, riducendo il numero di possibili fonti di trasmissione e quindi riducendo il carico della malattia COVID-19. Dati recenti, tuttavia, indicano che la rilevanza epidemiologica degli individui vaccinati contro il COVID-19 è in aumento”. Inizia così la lettera scritta dal Prof. Günter Kampf dell’Università di Greifswald (Germania) e pubblicata sulla rivista The Lancet Regional Health – Europe, in cui viene messo in luce il ruolo rilevante dei vaccinati nella trasmissione del Covid.

“Nel Regno Unito, è stato descritto che i tassi di attacco secondario tra i contatti familiari esposti a casi indice completamente vaccinati erano simili ai contatti familiari esposti a casi indice non vaccinati (25% per i vaccinati vs 23% per i non vaccinati). 12 su 31 infezioni in contatti familiari completamente vaccinati (39%) sono derivate da casi indice completamente vaccinati collegati a livello epidemiologico. La carica virale di picco non differiva in base allo stato di vaccinazione o al tipo di variante. In Germania, il tasso di casi sintomatici di COVID-19 tra i completamente vaccinati (“infezioni breakthrough”) è segnalato settimanalmente dal 21 luglio 2021 ed era del 16,9% in quel momento tra i pazienti di 60 anni e più. Questa percentuale sta aumentando di settimana in settimana ed era del 58,9% il 27 ottobre 2021, fornendo una chiara evidenza della crescente rilevanza delle persone completamente vaccinate come possibile fonte di trasmissione”, scrive Kampf.

“Una situazione simile è stata descritta per il Regno Unito. Tra la settimana 39 e la 42, sono stati segnalati un totale di 100.160 casi di COVID-19 tra cittadini di età pari o superiore a 60 anni. 89.821 si sono verificati tra persone completamente vaccinate (89,7%), 3.395 tra i non vaccinati (3,4%). Una settimana prima, il tasso di casi COVID-19 ogni 100.000 abitanti era più alto nel sottogruppo dei vaccinati rispetto al sottogruppo dei non vaccinati in tutti i gruppi di età di 30 anni o più. In Israele, è stata segnalata un’epidemia nosocomiale che ha coinvolto 16 operatori sanitari, 23 pazienti esposti e due familiari. La fonte era un paziente COVID-19 completamente vaccinato. Il tasso di vaccinazione è stato del 96,2% tra tutti gli individui esposti (151 operatori sanitari e 97 pazienti). 14 pazienti completamente vaccinati si sono ammalati gravemente o sono morti, i due pazienti non vaccinati hanno sviluppato una malattia lieve”, dettaglia Kampf nella sua lettera.

“I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) identificano quattro delle prime cinque contee con la più alta percentuale di popolazione completamente vaccinata (99,9-84,3%) come contee “ad alta” trasmissione. Molti decisori presumono che i vaccinati possano essere esclusi come fonte di trasmissione. Sembra essere gravemente negligente ignorare la popolazione vaccinata come possibile e rilevante fonte di trasmissione al momento di decidere sulle misure di controllo della salute pubblica”, conclude il Prof. Kampf.