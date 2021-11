Covid: la Danimarca reintroduce il Green Pass

MeteoWeb

La Danimarca reintrodurra’ il Green Pass obbligatorio due mesi dopo l’alleggerimento delle restrizioni anti-Covid. Lo ha annunciato il governo. Il premier Mette Frederiksen ha annunciato le nuove misure alla luce dei crescenti contagi. La commissione nazionale sull’epidemia ha raccomandato al governo di classificare il coronavirus come una malattia “socialmente pericolosa” e l’esecutivo seguira’ l’indicazione, ha detto il premier.

Oggi, per il quinto giorno consecutivo, sono stati segnalati oltre 2.000 nuovi casi nel Paese. La Danimarca aveva abolito il Green Pass, introdotto in primavera, il 10 settembre scorso, in un momento in cui il numero di nuovi casi era quattro volte inferiore a quello odierno.