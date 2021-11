Da Israele arriva la carne vegetale al 100% prodotta con la stampante 3D: in vendita nei ristoranti europei

MeteoWeb

La dieta a base di vegetali è sempre più gettonata. In tutto il mondo i regimi alimentari vegetariani e vegani sono passato da semplici modo a veri e propri stili di vita. E in quest’ottica sostituire la carne diventa un imperativo imprescindibile. “Oggi abbiamo una soluzione reale che preserva tutte le qualità culinarie della carne che conosciamo e amiamo, ma elimina il manzo come mezzo di produzione”, ha affermato la società israeliana Redefine Meat, annunciando di aver stampato in 3D “carne vegetale”. L’azienda ha spiegato che la carne vegetale al 100% prodotta utilizzando una stampante 3D è disponibile nei ristoranti in Israele e in tutta l’Europa, sottolineando che si è riusciti a raggiungere la vera consistenza della carne. E’ stato prodotto manzo vegetale utilizzando proteine di soia e piselli, ceci, barbabietole, lievito e olio di cocco.

L’azienda, che ha prodotto la sua prima carne di questo tipo nel 2018, ha dichiarato che può produrre fino 10 chilogrammi di carne all’ora. Carni vegetali simili a quelle di manzo e agnello, anche macinata, che dietro richiesta vengono preparate per la vendita presso le famose steakhouse Marco Pierre White in Inghilterra, il famoso ristorante indiano Brigadiers, i ristoranti stellati Michelin Ron Gastrobar nei Paesi Bassi e Facil in Germania.