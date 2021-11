La FDA chiede 55 anni di tempo per pubblicare i dati sull’approvazione del vaccino Pfizer: “lo faremo entro il 2076”

MeteoWeb

Il 15 novembre, la Food and Drug Administration (FDA) ha chiesto a un giudice federale di concederle fino all’anno 2076 per rilasciare completamente i documenti in suo possesso legati all’approvazione del vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech, secondo quanto riporta The Epoch Times. La richiesta della FDA è stata presentata in un deposito come parte di una causa sul Freedom of Information Act (FOIA) da un gruppo per la trasparenza medica. Il governo ha detto alla corte di avere 329.000 pagine di documenti che rispondono alla richiesta della FOIA e ha proposto di rilasciare 500 pagine al mese per consentire la redazione di materiale esente. A quel ritmo, la FDA rilascerebbe completamente i documenti in questione in poco meno di 55 anni, riporta The Epoch Times.

Il gruppo che ha fatto la causa è Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT), un gruppo di medici e scienziati, tra cui Harvey Risch, professore di epidemiologia presso la Yale School of Public Health. Il gruppo ha intentato la causa dopo che la FDA ha negato la loro richiesta di accelerare il rilascio dei documenti. L’attore e l’imputato, incapaci di raggiungere un accordo sui tempi, chiedono un’udienza per discutere le loro cause davanti al giudice, che può eventualmente prendere una decisione in merito.

“La promessa di trasparenza della FDA è, per usare un eufemismo, un mucchio di illusioni“, ha scritto in un post il 17 novembre Aaron Siri, la cui azienda rappresenta PHMPT nella causa. “Ci sono voluti esattamente 108 giorni alla FDA da quando Pfizer ha iniziato a produrre i documenti per la licenza a quando la FDA ha autorizzato il vaccino Pfizer. Prendendo in parola la FDA, ha condotto una revisione e un’analisi intense, robuste, approfondite e complete di quei documenti per garantire che il vaccino Pfizer fosse sicuro ed efficace ai fini dell’approvazione. Sebbene possa condurre quell’intensa revisione dei documenti di Pfizer in 108 giorni, ora richiede oltre 20.000 giorni per rendere questi documenti disponibili al pubblico“, ha continuato Siri. “La lezione ancora una volta è che i diritti civili e individuali non dovrebbero mai essere subordinati a una procedura medica. Tutti coloro che vogliono essere vaccinati dovrebbero essere liberi di farlo. Ma nessuno dovrebbe essere costretto dal governo a partecipare a qualsiasi procedura medica. Certamente non una in cui il governo vuole nascondere le informazioni complete su cui si è basata la sua approvazione fino all’anno 2076!”, ha concluso.

La FDA ha approvato il vaccino Pfizer sotto il nome Comirnaty il 23 agosto 2021, meno di quattro mesi dopo che Pfizer ha iniziato a presentare i documenti per la piena approvazione del farmaco. L’approvazione della licenza da parte della FDA alla fine di agosto ha portato a una valanga di obblighi vaccinali nel settore pubblico e privato negli USA.

Una delle società coinvolte nelle sperimentazioni del vaccino Pfizer all’inizio di questo mese ha affermato che stava indagando su presunti problemi portati alla luce da un informatore che ha dichiarato al British Medical Journal (BMJ) che lo studio era pieno di problemi, inclusa la falsificazione dei dati. L’informatore, Brook Jackson, ha allertato la FDA ed è stato licenziato in poche ore. Jackson lavorava per Ventavia Research Group, che gestiva molti dei siti di sperimentazione di Pfizer nell’autunno del 2020. Secondo il BMJ, una delle riviste mediche più antiche al mondo, la FDA non ha ispezionato i siti di Ventavia, nonostante fosse stata avvisata dei problemi. La FDA ha dichiarato a The Epoch Times all’inizio di questo mese che, sebbene non possa commentare la questione Ventavia, “ha piena fiducia nei dati che sono stati utilizzati per supportare l’autorizzazione al vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech e l’approvazione del Comirnaty“.