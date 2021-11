Maltempo, abbondanti nevicate in Piemonte: chiuso il valico internazionale del Colle della Maddalena

MeteoWeb

Nevica intensamente sulle Alpi dalla scorsa notte: Anas ha chiuso al traffico il valico internazionale del Colle della Maddalena, tra Argentera in provincia di Cuneo e la Francia. La decisione è stata presa “in via precauzionale, visti anche i bollettini di allerta e vigilanza meteorologica emessi da Arpa Piemonte“. Il provvedimento cesserà al termine delle precipitazioni. I mezzi per la pulizia sono al lavoro.

L’altro collegamento tra sud Piemonte e Francia è il valico del Tenda, impercorribile da ottobre 2020 per un’alluvione: non sarà riaperto al traffico prima di due anni.

