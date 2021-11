Maltempo in Sicilia, allagamenti, strade crollate e voragini a Licata: devastata la SS115 – FOTO

MeteoWeb

Il maltempo provocato dal Ciclone Blas ha mostrato i suoi effetti più violenti nella Sicilia occidentale. Particolarmente colpito l’Agrigentino. Tra le località che hanno riportato gravi danni a causa delle piogge incessanti degli ultimi giorni, c’è anche Licata, dove solo oggi sono caduti 65mm di pioggia (109mm totali nelle ultime 72 ore).

Come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto, che ci ha inviato Emanuele Costanza, la località registra allagamenti, voragini e strade crollate (vedi foto della gallery scorrevole in alto). In particolare, sulla SS115 all’altezza del bivio per Mollarella, l’acqua ha invaso tutta la pavimentazione stradale arrecando seri disagi alle auto in circolazione, ci segnala Emanuele Costanza. In zona Fondachello, si registrano allagamenti, con tombini divelti e acqua che fuoriesce, allagando le strade. Allagamenti segnalati anche nella strada laterale della villa comunale Regina Elena. In una traversa della SS115, la strada accanto ad un canale di scolo è crollata a causa della grande quantità di acqua, spiega Emanuele Costanza, che in generale ci segnala problemi legati a scarsa visibilità, difficoltà a percorrere le arterie principali, distruzione di alcune aree di pavimentazione stradale e tombini fuori uso a causa delle ingenti pioggia.

In contrada Safarello, si è aperta una voragine al bordo della strada, che ha inghiottito il guardrail. Le piogge hanno provato anche smottamenti, come lungo la strada comunale Sant’Antonino, in contrada Montesole, dove è crollato parte del muro a secco alto oltre due metri.

