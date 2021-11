Maltempo in Sicilia, crolla tratto di strada nel Palermitano: paura a Caccamo

MeteoWeb

Oggi è stata una giornata di forti piogge sulla Sicilia centro-occidentale, con picchi di oltre 100mm nel Palermitano. Il maltempo ha provocato allagamenti, esondazioni e colate di fango in diverse località. A Caccamo, in provincia di Palermo, le piogge intense hanno causato il cedimento di un tratto di strada nella zona medievale del borgo nella zona di Sant’Orsola. Fortunatamente al momento del crollo, la via e la strada sottostante non erano molto trafficate e non sin registrano danni a persone. Paura per alcuni residenti nella zona, che hanno avvertito i carabinieri e la Protezione Civile comunale.