Maltempo Toscana: vento forte a Livorno, il libeccio blocca il traffico portuale

Forte vento di libeccio da sud-ovest sta sferzando oggi Livorno: le raffiche fino a 50 nodi e oltre 4 metri di onda hanno determinato il blocco del traffico portuale in entrata e in uscita dalla mezzanotte di oggi, con operazioni a rilento sulle banchine.

L’Avvisatore Marittimo ha reso noto che una grande nave contenitori è assistita da due rimorchiatori per timore che strappi i cavi di ormeggio.

Disagi anche sul fronte traghetti: non è partita la corsa delle 9 per l’isola di Capraia.

