Sono una quindicina al momento gli interventi effettuati da stamane dai Vigili del fuoco a Genova per il forte vento.

Intervento nel quartiere di Sampierdarena in via Buranello, per rimuovere una decina di metri di grondaia pericolante. La strada è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario all’operazione

