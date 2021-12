Meteo: come si è formato l’outbreak tornadico negli USA, un “evento davvero raro a dicembre”

MeteoWeb

L’eccezionale e devastante outbreak tornadico che il 10 dicembre si è abbattuto su diversi stati USA ha lasciato una scia di distruzione lunga centinaia di chilometri e un grave bilancio delle vittime. Outbreak tornadici di questa portata in genere si verificano tra febbraio e giugno, ma che avvengano a dicembre è qualcosa di molto raro.

Dan Depodwin, direttore delle operazioni di previsione di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense, ha affermato che la serie di tornado che si è sviluppata nel sud-est del Paese è stata “una situazione molto rara”. “Parliamo di questi tipi di eventi con numerosi tornado… con quelli che sembrano violenti tornado EF4 o forse EF5. Nella maggior parte dei casi, in genere si verificano in primavera nel periodo da febbraio a giugno“, ha affermato Depodwin.

Episodi di grave maltempo possono verificarsi anche in questo periodo dell’anno, ma Depodwin afferma che restano tipicamente confinati nell’area della costa del Golfo e talvolta un po’ più a nord rispetto all’outbreak che si è da poco verificato nel Paese. “Penso che ciò che mi ha davvero sorpreso e ha colpito la maggior parte della comunità meteorologica di questo outbreak è quanto ​​a nord siano arrivati e quanto violenti siano stati i tornado”, ha aggiunto.

Una media di circa 25 tornado sono segnalati negli Stati Uniti durante il mese di dicembre. Ma la serie di vortici che ha colpito diversi stati USA qualche giorno fa sta dimostrando di essere stata molto più alta della media e di essersi verificata molto più a nord del solito. Inoltre, un’altra, triste, eccezionalità sta nel numero di vittime causate dai fenomeni violenti: si parla di diverse decine di vittime, anche se i numeri non sono ancora certi. Ma è molto raro avere questo alto numero di fatalità, considerano che il mese di dicembre vede raramente vittime di tornado.

L’insolito caldo del nord che ha preceduto l’outbreak è stato uno degli ingredienti principali che l’ha spinto a verificarsi. In genere non fa così caldo in questo periodo dell’anno nell’area, quindi solitamente non sono in grado di formarsi outbreak tornadici. “Penso che il dicembre caldo abbia sicuramente giocato un ruolo. Non abbiamo ancora avuto molti fronti freddi che si sono fatti strada fino al Golfo del Messico, in modo che potessero aiutare a raffreddare le temperature della superficie del mare“, ha detto Depodwin.

Il fatto che le temperature del Golfo del Messico siano normali o al di sopra della norma in questo periodo dell’anno può ulteriormente aiutare il trasporto di aria più calda verso nord, che è ciò che ha contribuito ad alimentare l’outbreak tornadico di venerdì. Mentre l’aria più calda dal golfo si spostava a nord, un’area di bassa pressione molto forte si stava spostando dalle Montagne Rocciose verso la regione dei Grandi Laghi. Questo attirava l’aria calda e umida verso nord.

Depodwin ha affermato che i quattro ingredienti principali per creare l’outbreak c’erano tutti. “Serve umidità, che abbiamo avuto dal Golfo del Messico. Serve instabilità, che fa sollevare l’aria. Serve aria più fredda in alto, ce l’avevamo. Serve un qualche tipo di meccanismo di sollevamento, un fronte freddo in questo caso“, ha spiegato. Tutti e quattro gli ingredienti devono unirsi perfettamente per avere un forte outbreak, come è successo venerdì. “Questo mi ha ricordato una sorta di setup di marzo o aprile, sicuramente qualcosa che non vediamo spesso. A dicembre, solitamente non abbiamo molta aria calda“, ha detto.

Ma il rischio maltempo continuerà anche nella seconda parte di dicembre. Quando una tempesta dalle Montagne Rocciose porterà più aria calda e umida a nord, che si scontrerà con aria più fredda, si creerà un’altra grave minaccia meteorologica. Probabilmente le are più a rischio includeranno parti del Missouri settentrionale, dell’Iowa e potenzialmente parti del Minnesota meridionale. Anche se sono possibili altri tornado, Depodwin afferma che è improbabile che si verifichi un altro outbreak simile a quello dei giorni scorsi.