Coronavirus: oggi 75 morti e 16.632 nuovi casi, altre 2 Regioni vicinissime alla “zona gialla”. Il bollettino con tutti i dati

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 75 morti, 8.988 guariti e 16.632 nuovi casi su 636.592 tamponi. Oggi è risultato positivo il 2,61% dei tamponi effettuati, in lieve calo rispetto al dato di ieri. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (2.990), Veneto (2.560) e Lazio (1.832).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

5.094.072 casi totali

134.152 morti

4.736.202 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 223.718 così suddivisi:

5.428 (+43) ricoverati in ospedale ( 2,43% )

( ) 732 (+24) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,33% )

( ) 217.558 (+7.497) in isolamento domiciliare ( 97,25% )

I ricoveri continuano ad aumentare nelle Regioni del Nord, mentre la situazione resta ampiamente sotto controllo al Sud dove l’unica Regione che rischia di passare in “zona gialla” è la Calabria, vicinissima al cambio di colore che dovrebbe concretizzarsi a partire da lunedì 13 dicembre. La Calabria potrebbe essere la terza Regione a passare in “zona gialla” dopo Friuli Venezia Giulia e Alto Adige. Ad alto rischio per la stessa data anche la Valle d’Aosta, mentre tutte le altre Regioni vicine alla soglia del giallo (Lombardia, Marche e Liguria) hanno ancora un margine particolarmente confortante almeno fino a metà mese.

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: