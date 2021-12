Covid, il Premier belga: “il vaccino da solo non basta, dobbiamo riconoscere che ci siamo sbagliati”

MeteoWeb

Il Belgio ha rafforzato alcune misure per contenere la nuova ondata di contagi Covid, come chiudere i locali notturni, mentre bar e ristoranti devono chiudere alle 23 per le prossime tre settimane, o ancora la chiusura anticipata di scuole elementari e materne per le vacanze di Natale e l’uso della mascherina obbligatorio a partire dai sei anni di età.

Nei giorni scorsi, il Primo Ministro belga Alexander De Croo ha dichiarato: “il vaccino resta la protezione più efficace, ma da solo non basta. Il vaccino non ci offre libertà assoluta. Per molto tempo abbiamo creduto che le nostre grandi campagne di vaccinazione ci avrebbero permesso di uscire dalla crisi. La realtà oggi è diversa. Bisogna osare dire che non avevamo valutato correttamente la situazione”.

Il 75% della popolazione belga è completamente vaccinato, tra le percentuali più alte in Europa. “Pensavamo che avrebbe completamente rafforzato il nostro muro di difesa. Dobbiamo riconoscere che ci siamo sbagliati”, ha aggiunto De Croo.