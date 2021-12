Covid: via libera EMA-ECDC alla vaccinazione eterologa

MeteoWeb

“L’approccio del mix di vaccini può essere utilizzato sia per il primo ciclo, che per i richiami“: è quanto si legge in una raccomandazione congiunta dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). “Prove di studi sulla vaccinazione eterologa suggeriscono che la combinazione di vaccini con vettori virali e vaccini mRNA produce buoni livelli di anticorpi contro il virus Covid-19 e una risposta delle cellule T più elevata. I regimi eterologhi sono stati generalmente ben tollerati“, è stato spiegato, mentre “l’uso di un vaccino vettore virale come seconda dose negli schemi di vaccinazione primaria, o di due diversi vaccini mRNA, è meno studiato“.

Vista l’attuale situazione epidemiologica che vede una recrudescenza dei casi in Europa, EMA ed ECDC “continuano a sollecitare tutti i cittadini a vaccinarsi con un ciclo completo e ad aderire alle recenti raccomandazioni sui richiami“.