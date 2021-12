Emilia Romagna, ancora neve in pianura: le spettacolari immagini di Reggio Emilia imbiancata [FOTO]

MeteoWeb

La neve è caduta su Reggio Emilia per tutto il corso della giornata di oggi. La città emiliana è imbiancata, con le temperature che si sono mantenute per lo più leggermente sotto lo zero. Anche oggi, dunque, la neve è arrivata a bassa quota. Mentre questa mattina la zona più colpita era stata quella di Piacenza, nel corso delle giornata è stata propria Reggio Emilia la città maggiormente imbiancata. Temperature meno rigide si sono verificate a Bologna, dove ha piovuto ma non si è visto alcun fiocco di neve.

Ovviamente non sono mancati i disagi, in particolare sull’Appennino per via della nevicata in corso dal pomeriggio. Tra le foto della gallery scorrevole in alto, non solo le immagini di Reggio Emilia, ma anche della zona di Ca’ Bagaia, Bardi, nel parmense, dove si sono verificati rallentamenti alla viabilità.

