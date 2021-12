L’appello su “Nature”: “non lasciare l’Africa indietro, affrontare HIV e Covid insieme o influirà negativamente sul resto del mondo”

MeteoWeb

La mancata consegna dei vaccini anti-COVID-19 ai Paesi con alti tassi di HIV avanzato incontrollato potrebbe portare all’emergere di nuove varianti, scrivono Nokukhanya Msomi, Richard Lessells e colleghi in un commento sulla rivista Nature di questa settimana. Gli esperti esortano i governi, i Ministeri della Salute e altre parti interessate in tutto il mondo a dedicare maggiore attenzione alle interazioni tra COVID-19 e HIV/AIDS.

L’Africa subsahariana ospita 2 su 3 dei 37,7 milioni di persone che vivono con l’HIV in tutto il mondo (circa 25 milioni di persone), scrivono gli esperti. L’anno scorso, 19,5 milioni di persone nell’Africa subsahariana hanno ricevuto una terapia antiretrovirale, un cocktail di farmaci che impedisce all’HIV di riprodursi e quindi riduce i danni che il virus provoca al sistema immunitario. Questo numero è aumentato dai 12,1 milioni di persone 5 anni fa. L’aumento è in gran parte dovuto a un più forte impegno dei governi africani per combattere la crisi dell’HIV; accordi con produttori di terapie antiretrovirali per ridurre i prezzi; e più fondi forniti da organizzazioni come il Piano di emergenza per l’assistenza all’AIDS (PEPFAR) del Presidente gli Stati Uniti e il Fondo globale per la lotta all’AIDS, alla tubercolosi e alla malaria. Tuttavia, 8 milioni di persone con HIV nell’Africa subsahariana (circa il 21% dei 37,7 milioni di persone colpite in tutto il mondo) non stanno ricevendo una terapia antiretrovirale efficace. Alcune persone hanno difficoltà ad accedere alle cliniche per ottenere il trattamento. Altri potrebbero non essere stati diagnosticati. Altri ancora potrebbero non essere a conoscenza delle opzioni di test e trattamento disponibili o resistono al contatto con gli operatori sanitari perché temono la stigmatizzazione, tra le altre ragioni.

Inoltre, la pandemia di COVID-19 continua a causare interruzioni significative ai programmi di trattamento e prevenzione dell’HIV, si legge nell’articolo. Parte del problema sono i sistemi sanitari tesi. Più di 1.300 operatori sanitari sono morti a causa del COVID-19 tra marzo 2020 e agosto 2021 solo in Sudafrica. Anche i finanziamenti esteri per l’HIV sono diminuiti. I servizi chiave di test e prevenzione sono diminuiti in 13 Paesi supportati dal Fondo globale tra il 2019 e il 2020. Di questi, 12 sono in Africa. Rispetto al 2019, i test HIV, ad esempio, sono diminuiti del 22%; la circoncisione medica volontaria maschile, che riduce la trasmissione sessuale dell’HIV da donna a uomo del 60%, è diminuita del 27%; e il numero di madri che ricevono medicine per prevenire la trasmissione dell’HIV ai loro bambini è diminuito del 4,5%. Nel frattempo, l’Africa viene completamente lasciata indietro mentre strumenti diagnostici, terapie e vaccini contro il COVID-19 vengono distribuiti in gran parte del resto del mondo. A metà novembre, oltre il 40% delle persone a livello globale era stato completamente vaccinato. In Africa era meno del 7%, scrivono gli esperti.

L’obiettivo iniziale di COVAX, un’iniziativa lanciata nell’aprile 2020 da vari gruppi, inclusa l’OMS, per distribuire vaccini ai Paesi a basso e medio reddito, doveva rendere disponibili due miliardi di dosi di vaccino entro la fine del 2021. Entro la metà di novembre, in gran parte a causa del mancato rispetto dei loro impegni da parte dei Paesi donatori, erano stati consegnati solo 507 milioni di dosi. Tutti questi fattori insieme rendono l’Africa subsahariana particolarmente vulnerabile alla devastazione continua e potenzialmente in peggioramento causata dal COVID-19 e dall’HIV. Influiranno negativamente anche sul resto dell’Africa e nel resto del mondo, si legge nell’articolo.

Gli studi precedenti al lancio dei vaccini COVID-19 mostrano che le persone con HIV hanno il 30-50% in più di probabilità di morire di COVID-19. Inoltre, diversi casi di studio suggeriscono che un fallimento nell’affrontare il COVID-19 in Paesi che hanno alti tassi di HIV avanzato e incontrollato potrebbe guidare l’emergere di una variante “più trasmissibile anche di Delta”, scrivono gli autori, o una che rende gli attuali vaccini COVID-19 meno efficaci. Msomi e colleghi chiedono un rinnovato impegno da parte dei Paesi ad alto reddito e iniziative multilaterali, come COVAX, per sostenere l’equità vaccinale tra i Paesi; per colmare le lacune nelle conoscenze scientifiche sull’interazione delle due malattie; per rafforzare i programmi di cura dell’HIV interrotti dalla pandemia di COVID-19; e per l’integrazione dei servizi medici per l’HIV e il COVID-19. “Entrambe le malattie potrebbero essere frenate in modo più efficace se affrontate contemporaneamente, con risposte di sanità pubblica rafforzate dalle lezioni apprese da entrambe“, sostengono.

Un grave rischio, osservano, di attirare l’attenzione sulle interazioni tra SARS-CoV-2 e HIV sta aumentando la stigmatizzazione delle persone che vivono con l’HIV. Tuttavia, “il modo migliore per i governi di proteggere i propri cittadini non è stigmatizzare ulteriormente le persone infette dall’HIV“, sostengono. “È fornire rapidamente vaccini per proteggere i più vulnerabili del mondo”.