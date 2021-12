Maltempo, Roma assediata dai tornado: paura a Ostia, Fiumicino e Tor Vergata. La grandine imbianca Tivoli, FOTO e VIDEO in diretta

MeteoWeb

Almeno due trombe marine e una nube ad imbuto si sono formate nel Lazio oggi. Una enorme tromba marina si è formata al largo di Ostia (Roma) e sia riuscita a passare sulla terraferma: in questo caso, si può parlare di tornado, anche se si attendono ancora conferme in merito(vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Un’altra grande tromba marina è apparsa al largo della costa di Fiumicino, intorno alle 15.10. Il vortice, per oltre 15 minuti, ha seguito un percorso verso sud prima di venire lentamente “risucchiata” verso l’alto nelle nuvole nere e ridimensionarsi gradualmente, senza toccare terra. Il fenomeno è stato poi seguito da una breve grandinata e dalla pioggia. Segnalata un’intensa grandinata anche a Tivoli (Roma).

Un terzo vortice è stato segnalato nei pressi del lungomare di Aprilia, mentre un quarto è stato avvistato a Torvainica. Segnalata anche una nube ad imbuto (funnel cloud), preludio di un tornado, dalle aree sud-orientali di Roma, precisamente sui cieli di Tor Vergata verso la frazione di Settecamini. In tutto, fanno 5 eventi vorticosi nell’area. Si escludono per il momento danni a cose o persone.

A Roma, la temperatura stamani era salita fino a +14°C ma con l’arrivo del maltempo è crollata a +9/+10°C.

Un forte rovescio di grandine ha mandato in tilt la viabilità tra il km 40 e il km 50 della strada statale Salaria, nel tratto della provincia di Rieti. Al momento i mezzi pesanti sono fermi tutti a bordo delle carreggiate, mentre le auto proseguono a passo d’uomo, con evidenti difficoltà anche per chi monta gomme termiche a causa di accumuli a terra. Sul posto sono immediatamente giunte le forze dell’ordine per regolare la viabilità e dare supporto agli automobilisti.

